Американский Lyft сократит 1200 сотрудников, увольнения коснутся Украины

Агрегатор такси и сервис аренды транспорта Lyft объявил новую волну сокращений своей команды. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как отметили журналисты, одна из крупнейших транспортных компаний в мире Lyft планирует сократить от 1200 сотрудников в ближайшее время – это 30% персонала. Ведь всего в компании трудится около 4000 человек.

По информации DOU, в Украине работает около 200 сотрудников. Сокращения коснутся от 30 до 40 человек.

Новой волной увольнений компания планирует снизить свои расходы на 50%.

В письме к сотрудникам новый генеральный директор Lyft Дэвид Ришер, придерживающийся предыдущей политики сокращений, отметил: “Нам нужно снизить наши расходы, чтобы обеспечить доступные поездки, убедительные прибыли для водителей и прибыльный рост. Эти вещи требуют у нас уменьшения размера и реструктуризации нашей организации”.

В 2022 году Lyft сократил около 700 сотрудников.

Отметим, хоть в Украине не запустили сервис Lyft, но в 2021 году американская компания заявила об открытии центра исследований и разработки в Киеве. Украинский R&D-центр должен был заниматься исследованием и разработкой продуктов и по прогнозам стать одним из самых больших в Европе.

Как стало известно в апреле, Meta начала новый раунд массовых сокращений. Увольнения могут затронуть 4000 рабочих мест.

14 марта Цукерберг заявил, что Meta планирует уволить около 10 000 сотрудников и сократить 5 000 должностей.

Отметим, согласно опросу ИТ-специалистов, 39% заявили, что их компания увольняла сотрудников в течение последнего года, 15% специалистов уровня Lead+ указали, что компании планируют сокращать специалистов году, ориентируясь на стратегию на 2023 год.