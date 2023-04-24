Американський Lyft скоротить 1200 співробітників, звільнення торкнуться України

Агрегатор таксі і сервіс оренди транспорту Lyft оголосив нову хвилю скорочень своєї команди. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Як зазначили журналісти, одна з найбільших транспортних компаній у світі Lyft планує скоротити від 1200 співробітників впродовж найближчого часу - це 30% персоналу. Адже всього у компанії працює близько 4000 людей.

За інформацією DOU, в Україні працює близько 200 співробітників. Скорочення торкнуться від 30 до 40 людей.

Новою хвилею звільнень компанія планує зменшити свої витрати на 50%.

У листі до співробітників новий генеральний директор Lyft Девід Рішер, який притримується попередньої політики скорочень, зазначив: “Нам потрібно знизити наші витрати, щоб забезпечити доступні поїздки, переконливі прибутки для водіїв і прибуткове зростання. Ці речі вимагають від нас зменшення розміру та реструктуризації нашої організації”.

У 2022 році Lyft скоротив близько 700 співробітників.

Зазначимо, хоч в Україні не запустили сервіс Lyft, але у 2021 році американська компанія заявила про відкриття центру з досліджень і розробки в Києві. Український R&D-центр повинен був займатися дослідженням та розробкою продуктів і за прогнозами стати одним із найбільших у Європі.

Як стало відомо у квітні, Meta розпочала новий раунд масових скорочень. Звільнення можуть зачепити 4000 робочих місць.

14 березня Цукерберг заявив, що Meta планує звільнити близько 10 000 співробітників і скасувати 5 000 посад.

Зазначимо, згідно опитування ІТ-фахівців, 39% заявили, що їхня компанія звільняла співробітників протягом останнього року, 15% фахівців рівня Lead+ вказали, що компанії планують скорочувати фахівців році, орієнтуючись на стратегію на 2023 рік.