15% IT-компаній хочуть звільняти персонал

Згідно опитування ІТ-фахівців, 39% зауважили, що їхня компанія звільняла співробітників протягом останнього року, 15% фахівців рівня Lead+ вказали, що компанії планують скорочувати фахівців році, орієнтуючись на стратегію на 2023 рік.

Про це йдеться в досліджені DOU.

Зазначається, що протягом 2022 року частіше звільняли фахівців невеликі компанії: 28% тих, хто втратив роботу і шукає нову, працювали у компаніях до 50 людей проти 23% з-поміж тих, хто сьогодні в них працює.

13% компаній збираються звільнювати технічних фахівців, зокрема розробників (12%) та тестувальників (10%), а також 9% – нетехнічних спеціалістів.

Про скорочення найчастіше говорять керівники аутсорсингових компаній та стартапів. До 20% аутсорсингових компаній та 16% стартапів планують звільнення технічних фахівців, тоді як в продуктових компаніях лише 7% знають про заплановані скорочення серед технічних спеціалістів.

Нетехнічних спеціалістів планують звільнити 12% аутсорсингових компаній, 5% стартапів та 8% продуктових компаній.

Протягом останнього року більшість компаній намагалися повною мірою виконувати свої фінансові зобов’язання перед співробітниками. Тільки 15% опитаних зауважили, що компанія урізала виплати після початку повномасштабного вторгнення: бонуси (9%) й зарплати та інші грошові виплати (по 5%).

Найчастіше до урізань вдавалися державні та комунальні підприємства — про зменшення розміру виплат сказали 39% співробітників. Продуктові компанії теж дещо частіше зменшували зарплати та бонуси (про це повідомили 17% їхніх співробітників), порівняно з аутсорсинговими та аутстафінговими компаніями і стартапами (13–14%).

Великі компанії від 200 співробітників намагалися не зменшувати зарплати. Тільки 3–5% фахівців звідти зауважили про урізання зарплати, проти 8% з-поміж співробітників менших компаній. Бонуси найчастіше зменшували компанії на 10–50 співробітників (11%).

Затримки у виплаті останнього року теж траплялися рідко: тільки 8% опитаних сказали, що компанія затримувала платежі, а 4% зазначили, що затримують зараз.

Нагадаємо, McDonald's скорочує зарплати співробітникам у рамках реструктуризації, яка включає звільнення та закриття деяких офісів.