- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тис співробітників
Компанія PayPal планує протягом наступних кількох тижнів скоротити близько 2 тисяч співробітників, це близько 7% штату.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Ці скорочення відбудуться протягом наступних тижнів, причому деякі підрозділи компанії постраждають більше за інші. Ми ставитимемося до наших колег, яких буде звільнено, з особливою повагою та співчуттям, забезпечуватимемо їх щедрими пакетами, залучатимемо консультації за потреби та підтримуватимемо їх у зміні роботи", - повідомив президент та генеральний директор PayPal Ден Шульман.
У PayPal, як і в інших техкомпаніях, пояснили звільнення "складним макроекономічним середовищем", в якому компанія опинилася останнім часом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Незважаючи на те, що ми досягли значного прогресу в правильному визначенні структури витрат і зосередили наші ресурси на наших основних стратегічних пріоритетах, у нас є багато роботи", - додав Шульман.
Нагадаємо, нідерландська компанія Philips планує скоротити 6 тисяч робочих місць, щоб зменшити загальні витрати компанії.
Раніше агентство Reuters повідомляло, що корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.
Також американська компанія Amazon розпочинає нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії.
Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.