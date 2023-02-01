Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тис співробітників

Компанія PayPal планує протягом наступних кількох тижнів скоротити близько 2 тисяч співробітників, це близько 7% штату.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ці скорочення відбудуться протягом наступних тижнів, причому деякі підрозділи компанії постраждають більше за інші. Ми ставитимемося до наших колег, яких буде звільнено, з особливою повагою та співчуттям, забезпечуватимемо їх щедрими пакетами, залучатимемо консультації за потреби та підтримуватимемо їх у зміні роботи", - повідомив президент та генеральний директор PayPal Ден Шульман.

У PayPal, як і в інших техкомпаніях, пояснили звільнення "складним макроекономічним середовищем", в якому компанія опинилася останнім часом.

"Незважаючи на те, що ми досягли значного прогресу в правильному визначенні структури витрат і зосередили наші ресурси на наших основних стратегічних пріоритетах, у нас є багато роботи", - додав Шульман.

Нагадаємо, нідерландська компанія Philips планує скоротити 6 тисяч робочих місць, щоб зменшити загальні витрати компанії.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.

Також американська компанія Amazon розпочинає нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії.

Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.