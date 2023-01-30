Glovo планує скоротити 250 своїх адміністративних робітників

Іспанська компанія Glovo планує скоротити 250 своїх працівників в цілому світі. Кадрові зміни в першу чергу стосуватимуться офісу компанії в Барселоні. Про це пише Reuters.

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Звільнення, які в основному торкнуться офісів Glovo в Барселоні, є скороченням глобальної робочої сили компанії на 6,5%.

"Рішення про звільнення значною мірою впливає на штаб-квартиру компанії в Барселоні в таких галузях, як функції підтримки бізнесу, набір персоналу та дані. Жодних кур'єрів, збирачів замовлень чи рядових співробітників це не торкнеться", - заявив генеральний директор Оскар П'єр.

Топ-менеджер додав, що швидке зростання Glovo з моменту його запуску у 2015 році призвело до неефективності операцій, а спад попиту в четвертому кварталі показав, що зовнішні фактори вплинули на продуктивність галузі доставки.

"Поточна макроекономічна ситуація зі зростанням відсоткових ставок та інфляції знижує купівельну спроможність споживачів, і деякі вважають за краще рідше замовляти", - сказав П'єр, додавши, що "наше бачення та стратегія не змінилися".

Нагадаємо, нідерландська компанія Philips планує скоротити 6 тисяч робочих місць, щоб зменшити загальні витрати компанії.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.

Також американська компанія Amazon розпочинає нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії.

Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.