Масові скорочення продовжуються: Philips скорочує 6 тисяч працівників, це 8% від загального штату

Нідерландська компанія Philips планує скоротити 6 тисяч робочих місць, щоб зменшити загальні витрати компанії.

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Про це пише Bloomberg.

Це вже друга хвиля скорочень. Під час першої, про яку оголосили у кінці 2022 року, було звільнено 4 тисячі співробітників.

Як зазначається, скорочення дозволять зменшити витрати у найближчих кварталах на близько 300 мільйонів євро.

Скорочення у компанії відбуваються на тлі відкликання пристроїв для терапії сну, які дослідники пов’язали з раком і респіраторними проблемами. Philips почала відкликати ці пристрої у червні 2021 року, на це виділили близько 885 мільйонів євро. 30 січня компанія повідомила, що збільшує резерви на 85 мільйонів євро.

Випробування, проведені компанією Philips, показали, що відкликані продукти навряд чи призведуть до значної шкоди для здоров’я пацієнтів. Ця заява викликала стрімке зростання акцій компанії.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.

Також американська компанія Amazon розпочинає нову серію звільнень, всього планують звільнити 18 тисяч співробітників. Це буде найбільше скорочення робочих місць в історії компанії.

Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.