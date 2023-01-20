Google слідом за іншими техногігантами оголосила про масові скорочення робочих місць

Компанія Alphabet планує скоротити близько 12 тисяч робочих місць у своїй дочірній компанії Google, або понад 6% її робочої сили у світі на тлі падіння прибутків техкомпаній.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Alphabet зросли на 1,8% під час передринкових торгів у Нью-Йорку 20 січня після оголошення про скорочення. За рік акції впали приблизно на 30%.

Компанія виплачуватиме працівникам, що потраплть під скорочення, принаймні 16 тижнів вихідної допомоги та шість місяців медичної допомоги в США. В інших країнах скорочені працівники отримають допомогу відповідно до місцевих законів.

У жовтні 2022 року компанія повідомила про прибуток і виторг за третій квартал, які перевершили очікування аналітиків. Прибуток знизився на 27% – до $13,9 млрд, порівнюючи з попереднім роком. Тоді у компанії заявили, що Google скоротить свої витрати та анонсували скорочення робочих місць.

Звільнивши працівників, Google приєднаєся до низки інших технологічних гігантів, які різко скоротили штат на тлі падіння світової економіки та стрімкого зростання інфляції. Meta, Twitter та Amazon вдалися до аналогічних кроків.

Нагадаємо, компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.