Google вслед за другими техногигантами объявила о массовых сокращениях рабочих мест

Компания Alphabet планирует сократить около 12 тысяч рабочих мест в своей дочерней компании Google или более 6% ее рабочей силы в мире на фоне падения доходов техкомпаний.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Alphabet выросли на 1,8% во время предрыночных торгов в Нью-Йорке 20 января после объявления о сокращении. За год акции упали примерно на 30%.

Компания будет выплачивать работникам, попавшим под сокращение, по крайней мере 16 недель выходного пособия и шесть месяцев медицинской помощи в США. В других странах сокращенные работники получат помощь в соответствии с местными законами.

В октябре 2022 года компания сообщила о прибыли и выручке за третий квартал, превзошедших ожидания аналитиков. Прибыль снизилась на 27% - до $13,9 млрд, по сравнению с предыдущим годом. Тогда в компании заявили, что Google сократит свои расходы и анонсировали сокращение рабочих мест.

Уволив работников, Google присоединится к ряду других технологических гигантов, резко сокративших штат на фоне падения мировой экономики и стремительного роста инфляции. Meta, Twitter и Amazon прибегли к аналогичным шагам.

Напомним, компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.