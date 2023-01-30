Массовые сокращения продолжаются: Philips сокращает 6 тысяч работников, это 8% от общего штата

Нидерландская компания Philips планирует сократить 6 тысяч рабочих мест, чтобы снизить общие затраты компании.

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Об этом пишет Bloomberg.

Это уже вторая волна сокращений. Во время первой, о которой объявили в 2022 году, было уволено 4 тысячи сотрудников.

Как отмечается, сокращения позволят снизить расходы в ближайших кварталах на около 300 миллионов евро.

Сокращения в компании происходят на фоне отзыва устройств для сна, которые исследователи связали с раком и респираторными проблемами. Philips начала отзывать эти устройства в июне 2021 года, на это было выделено около 885 миллионов евро. 30 января компания сообщила, что увеличивает резервы на 85 миллионов евро.

Испытания, проведенные компанией Philips, показали, что отозванные продукты вряд ли принесут значительный ущерб для здоровья пациентов. Это заявление вызвало стремительный рост акций компании.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях ликвидировать.

Также американская компания Amazon начинает новую серию увольнений, всего планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Это будет наибольшее сокращение рабочих мест в истории компании.

Ранее компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.