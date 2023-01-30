Glovo планирует сократить 250 своих административных работников

Испанская компания Glovo планирует сократить 250 своих работников по всему миру. Кадровые изменения будут в первую очередь касаться офиса компании в Барселоне. Об этом пишет Reuters.

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Увольнения, которые в основном коснутся офисов Glovo в Барселоне, являются сокращением глобальной рабочей силы компании на 6,5%.

"Решение об увольнении в значительной степени влияет на штаб-квартиру компании в Барселоне в таких отраслях, как функции поддержки бизнеса, набор персонала и данные. Никаких курьеров, собирателей заказов или рядовых сотрудников это не коснется", - заявил генеральный директор Оскар П' ер.

Топ-менеджер добавил, что быстрый рост Glovo с момента его запуска в 2015 году привел к неэффективности сделок, а спад спроса в четвертом квартале показал, что внешние факторы повлияли на производительность отрасли доставки.

"Текущая макроэкономическая ситуация с ростом процентных ставок и инфляции снижает покупательную способность потребителей, и некоторые предпочитают реже заказывать", - сказал Пьер, добавив, что "наше видение и стратегия не изменились".

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Ранее агентство Reuters Как сообщалось, корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях отменить.

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