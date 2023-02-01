Массовые увольнения продолжаются: PayPal объявила о планах сократить около 2 тыс сотрудников

Компания PayPal планирует в течение следующих нескольких недель сократить около 2 тысяч сотрудников, это около 7% штата.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Эти сокращения произойдут в течение следующих недель, причем некоторые подразделения компании пострадают больше других. Мы будем относиться к нашим коллегам, которые будут уволены, с особым уважением и сочувствием, обеспечивать их щедрыми пакетами, привлекать консультации по потребностям и поддерживать их в смене работы", – сообщил президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман.

В PayPal, как и в других техкомпаниях, объяснили увольнение "сложной макроэкономической средой", в которой компания оказалась в последнее время.

"Несмотря на то, что мы добились значительного прогресса в правильном определении структуры затрат и сосредоточили наши ресурсы на наших основных стратегических приоритетах, у нас есть много работы", - добавил Шульман.

Напомним, нидерландская компания Philips планирует сократить 6 тысяч рабочих мест, чтобы снизить общие затраты компании.

Напомним, агентство Reuters сообщало, что корпорация Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях ликвидировать.

Также американская компания Amazon начинает новую серию увольнений, всего планируют уволить 18 тысяч сотрудников. Это будет наибольшее сокращение рабочих мест в истории компании.

Ранее компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.