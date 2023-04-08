McDonald’s скорочує зарплати своїм співробітникам

McDonald's скорочує зарплати співробітникам у рамках реструктуризації, яка включає звільнення та закриття деяких офісів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія планує звільнити сотні корпоративних працівників.

Крім того, мережа закладів швидкого харчування запропонувала деяким співробітникам можливість залишитися в компанії за умови скорочення їхніх зарплат та премій.

Скорочення робочих місць і зміни в McDonald's передбачені у Сполучених Штатах і за кордоном, у штаб-квартирі компанії в Чикаго та її офісах, а також у всіх відділах, включаючи відділи маркетингу та аудиту.

Відповідно до останнього річного звіту McDonald's, наприкінці 2021 року в компанії працювали близько 200 000 корпоративних співробітників і працівників ресторанів. Понад 75% з них базувалися за межами США. Більше двох мільйонів людей працюють у франчайзингових локаціях McDonald's по всьому світу.

У січні мережа закладів швидкого харчування заявила , що перегляне корпоративний рівень персоналу в рамках оновленої бізнес-стратегії, що може призвести до звільнень в одних областях і розширення в інших.

Наразі в McDonald's запланували скоротити частину корпоративного персоналу.