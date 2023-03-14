Другий раунд скорочень: Meta звільнить ще 10 тисяч співробітників

Мeta Platforms Inc. офіційно заявила про новий раунд скорочень. Компанія планує звільнити 10 тисяч співробітників і закрити близько 5 тисяч додаткових вакансій.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Материнська компанія Facebook проголосила 2023-й "роком ефективності". Щоб покращити свої фінансові показники і досягнути довгострокових цілкй, Meta скасовує менш пріоритетні проекти і сповільнює набір персоналу, - цитує головного виконавчого директора Марка Цукерберга Bloomberg.

За словами Цукерберга, Meta буде інвестувати в інструменти на кшталт штучного інтелекту, щоб допомогти інженерам швидше писати коди і таким чином підвищити ефективність компанії.

У зверненні до працівників виконавчий директор Meta повідомив, що більшість скорочень відбудуться у квітні і травні, хоча в деяких випадках вони триватимуть до кінця року.

Серед іншого, Цукерберг планує скоротити команду, яка займається набором персоналу.

Кількість спіробітників Meta різко зросла під час пандемії коронавірусу, оскільки збільшився попит на цифрові послуги компанії. До моменту, коли Meta почала скорочувати робочі місця у листопаді минулого року, у компанії працювали понад 87 тисяч співробітників, - пише Bloomberg.

Нагадаємо, в листопаді Meta скоротила 11 тисяч своїх працівників, оскільки таким чином боролася з нестабільністю доходів.

Про те, що Цукерберг готує новий етап звільнень, стало відомо 7 березня. Компанія також працює над спрощенням своєї організаційної структури, надаючи пакети викупу менеджерам та скорочуючи цілі команди, які вона вважає несуттєвими.