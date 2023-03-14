Второй раунд сокращений: Meta уволит еще 10 тысяч сотрудников

Мета Platforms Inc. официально заявила о новом раунде сокращений. Компания планирует уволить 10 тысяч сотрудников и закрыть около 5 тысяч дополнительных вакансий.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Материнская компания Facebook провозгласила 2023-й "годом эффективности". Чтобы улучшить свои финансовые показатели и достичь долгосрочных целей, Meta упраздняет менее приоритетные проекты и замедляет набор персонала, - цитирует главного исполнительного директора Марка Цукерберга Bloomberg.

По словам Цукерберга, Meta будет инвестировать в инструменты по типу искусственного интеллекта, чтобы помочь инженерам быстрее писать коды и таким образом повысить эффективность компании.

В обращении к работникам исполнительный директор Meta сообщил, что большинство сокращений произойдут в апреле и мае, хотя в некоторых случаях они продлятся до конца года.

Среди прочего Цукерберг планирует сократить команду, занимающуюся набором персонала.

Число сотрудников Meta резко возросло во время пандемии коронавируса, поскольку увеличился спрос на цифровые услуги компании. К моменту, когда Meta начала сокращать рабочие места в ноябре прошлого года, в компании работало более 87 тысяч сотрудников, - пишет Bloomberg.

Напомним, в ноябре Meta сократила 11 тысяч своих работников, поскольку таким образом боролась с нестабильностью доходов.

О том, что Цукерберг готовит новый этап увольнений, стало известно 7 марта. Компания также работает над упрощением своей организационной структуры, предоставляя пакеты выкупа менеджерам и сокращая целые команды, которые она считает несущественными.