Цукерберг готовит новый этап увольнений и сократит тысячи работников, - Bloomberg

Компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, готовит новый этап увольнений, который коснется нескольких тысяч ее сотрудников. Об этом пишет Bloomberg.

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Самая большая в мире социальная сеть увольняет все больше работников, пытаясь стать более эффективной организацией. Компания также работает над упрощением своей организационной структуры, предоставляя пакеты выкупа менеджерам и сокращая целые команды, которые она считает несущественными.

"Неизбежный раунд сокращений обусловлен финансовыми целями и не связан с "выравниванием", заявили люди, пожелавшие остаться неназванными во время обсуждения внутренних дел компании. Meta, столкнувшаяся с замедлением доходов от рекламы и сместившая акцент на платформу виртуальной реальности, которую называют метавселенной, просила директоров и вице-президентов составить списки сотрудников, которых можно уволить", - пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что новый этап увольнений может быть завершен на следующей неделе (13-19 марта). Представитель Meta отказался от комментариев.

Напомним, в ноябре Meta покорила 11 тысяч своих работников, поскольку таким образом боролась с нестабильностью доходов.