Конкурент Twitter. Meta разрабатывает новую соцсеть: что известно

Meta изучает возможность создания новой социальной сети, которая может стать прямым конкурентом Twitter.

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Об этом пишет Reuters.

Как сообщил представитель Meta, это будет отдельная соцсеть, где пользователи смогут делиться своевременной информацией о своих интересах.

Отмечается, что Meta, запустив приложение, похожее на Twitter, может воспользоваться "хаосом", произошедшим в Twitter под руководством Илона Маска.

Неизвестно, когда Meta выпустит новое приложение.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, тогда как сейчас – меньше 2000.

Одним из первых решений Маска было увольнение генерального директора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и Виджаи Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Reuters сообщало, что Маск приказал сотрудникам Twitterнайти возможность экономить более 1 млрд долларов ежегодных расходов. Это предполагалось сделать, в частности, за счет сокращения облачных сервисов и дополнительного серверного пространства.