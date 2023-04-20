Крупнейший немецкий банк анонсировал волну увольнений сотрудников

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank планирует сократить свой исполнительный совет с десяти до девяти членов и уволить сотрудников в некоторых отделениях, чтобы сэкономить средства.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что меры по сокращению расходов не повлияют на планы заменить заместителя исполнительного директора Карла фон Рора, который заявил, что не продлит свой контракт как член правления после октября.

Исполнительный директор Deutsche Кристиан Шевинг заявил также, что планируются дальнейшие сокращения рабочих мест.

Банк завершил свою фазу трансформации в конце 2022 года с улучшенным соотношением расходов и доходов, но по сравнению с другими европейскими банками Deutsche имеет худшие показатели.

Крупнейший банк Германии, который должен обнародовать результаты за первый квартал 27 апреля, отказался назвать приблизительное количество сотрудников, которых планируют уволить.

Заметим, немецкий Deutsche Bank после 20 лет работы окончательно закроет находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге центры программного обеспечения.

Весной 2022 года банк вывез из России в Берлин около 700 сотрудников своих IT-центров.

Тем 500 сотрудникам, которые оставались работать, предложат уволиться в течение полугода с выплатой выходного пособия.