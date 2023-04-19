Meta начинает новый раунд массовых сокращений - СМИ

Технологический гигант Meta, владеющий Facebook и Instagram, планирует начать процесс массовых увольнений уже в среду. Об этом изданию Vox сообщило несколько источников, работающих в компании.

Согласно информации, во вторник вечером появился внутренний документ, в котором компания сообщила сотрудникам, что увольнения начнутся в среду и повлияют на широкий спектр технических команд, включая работающих в Facebook, Instagram, Reality Labs и WhatsApp.

Представитель Meta подтвердил, что меморандум был направлен сотрудникам, но отказался от дальнейших комментариев.

Один из источников заявил, что сокращение может быть в пределах 4000 рабочих мест.

"Это будет тяжелое время, поскольку мы прощаемся с друзьями и коллегами, внесшими такой большой вклад в Meta", - говорится в записке, которую видели журналисты.

Сотрудники Meta в Северной Америке получат уведомление по электронной почте с 4 утра до 5 утра по тихоокеанскому времени.

Meta также просит работников в Северной Америке, чья работа это позволяет работать дома в среду, чтобы дать людям "пространство для обработки новостей".

Напомним, в марте Meta анонсировала массовые увольнения, спустя два дня после объявления планов без работы осталось 1500 сотрудников из отдела подбора персонала и работы с персоналом.

Главный исполнительный директор Марк Цукерберг сказал сотрудникам, что увольнение и реструктуризация могут длиться годами и связаны с производительностью работы.

14 марта Цукерберг заявил, что Meta планирует уволить около 10 000 сотрудников и сократить 5 000 должностей, но об этом сообщили еще не всем людям.

В ноябре 2022 года компания уже уволила 11 тыс. человек, или 13% штата.



К концу прошлого года в Meta работали около 86 тыс. сотрудников.