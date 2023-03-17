В Meta за день уволили 1500 работников

Гигант социальных сетей компания Meta Platforms Inc., владеющая Facebook и Instagram начала сокращать рабочие места. Во вторник Meta анонсировала массовые увольнения, а уже в четверг без работы осталось 1500 сотрудников из отдела подбора персонала и работы с персоналом.

О первой волне сокращений рассказали сами работники в четверг, сообщает Вloomberg.

Главный исполнительный директор Марк Цукерберг сказал сотрудникам, что увольнение и реструктуризация могут длиться годами и связаны с производительностью работы.

14 марта Цукерберг заявил, что Meta планирует уволить около 10 000 сотрудников и упразднить 5 000 должностей, но об этом сообщили еще не всем людям. К примеру, увольнение в машиностроении запланировано на апрель.

Напомним, в ноябре Meta сократила 11 тысяч своих работников, поскольку таким образом боролась с нестабильностью доходов.