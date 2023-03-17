У Meta за день звільнили 1500 працівників

Гігант соціальних мереж компанія Meta Platforms Inc., що володіє Facebook та Instagram почала скорочувати робочі місця. У вівторок Meta анонсувала масові звільнення, а вже у четвер без роботи залишилися 1500 співробітників з відділу підбору персоналу та роботи з персоналом.

Про першу хвилю скорочень розповіли самі працівники у четвер, повідомляє Вloomberg.

Головний виконавчий директор Марк Цукерберг сказав співробітникам, що звільнення і реструктуризація можуть тривати роками і пов’язані з продуктивністю роботи.

14 березня Цукерберг заявив, що Meta планує звільнити близько 10 000 співробітників і скасувати 5 000 посад, але про це повідомили ще не всіх людей. Наприклад, звільнення в машинобудуванні заплановано на квітень.

У листопаді 2022 року компанія вже звільнила 11 тис. осіб, або 13% штату.