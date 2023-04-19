Meta розпочинає новий раунд масових скорочень - ЗМІ

Технологічний гігант Meta, який володіє Facebook і Instagram, планує розпочати процес масових звільнень вже в середу. Про це виданню Vox повідомило декілька джерел, які працюють в компанії.

Згідно інформації, у вівторок ввечері з’явився внутрішній документ, в якому компанія повідомила співробітникам, що звільнення почнуться в середу та вплинуть на широкий спектр технічних команд, включаючи тих, хто працює у Facebook, Instagram, Reality Labs і WhatsApp.

Представник Meta підтвердив, що меморандум було надіслано співробітникам, але відмовився від подальших коментарів.

Одне з джерел заявило, що скорочення може бути в межах 4000 робочих місць.

"Це буде важкий час, оскільки ми прощаємося з друзями та колегами, які зробили такий великий внесок у Meta", - йдеться в записці, яку бачили журналісти.

Співробітники Meta в Північній Америці отримають сповіщення електронною поштою з 4 ранку до 5 ранку за тихоокеанським часом.

Meta також просить працівників у Північній Америці, чия робота це дозволяє, працювати вдома в середу, щоб дати людям "простір для обробки новин".

Нагадаємо, у березні Meta анонсувала масові звільнення, через два дні після оголошення планів без роботи залишилися 1500 співробітників з відділу підбору персоналу та роботи з персоналом.

Головний виконавчий директор Марк Цукерберг сказав співробітникам, що звільнення і реструктуризація можуть тривати роками і пов’язані з продуктивністю роботи.

14 березня Цукерберг заявив, що Meta планує звільнити близько 10 000 співробітників і скасувати 5 000 посад, але про це повідомили ще не всіх людей.

У листопаді 2022 року компанія вже звільнила 11 тис. осіб, або 13% штату.



На кінець минулого року в Meta працювали близько 86 тис співробітників.