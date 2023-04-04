Apple теж планує скорочення штату: що відомо

Apple Inc. планує скоротити невелику кількість посад у своїх корпоративних роздрібних командах. Це стане першим відомим скороченням робочих місць відтоді, як компанія почала затягувати паски у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначається, компанія скорочує посади в так званих командах розвитку та збереження. Вони відповідають за будівництво та обслуговування роздрібних магазинів Apple та інших об’єктів по всьому світу.

Кількість співробітників, які потраплять під скорочення, наразі невідома.

Apple позиціонує цей крок як спробу оптимізації, а не звільнення. Співробітникам повідомили, що зміни спрямовані на покращення обслуговування магазинів у всьому світі та що компанія надаватиме підтримку працівникам, які потраплять під хвилю звільнень.

Зазначається, що виробник iPhone значною мірою утримується від корпоративних звільнень, навіть якщо він урізає бюджет і скорочує значну частину своєї підрядної робочої сили, в тому числі інженерів, які працюють за контрактом, рекрутерів і охоронців.

Компанія вже скорочувала робочі місця до пандемії, коли звільнила кілька сотень співробітників свого підрозділу з розробки безпілотних автомобілів.

Apple повідомила співробітникам, посади яких планують скоротити, що вони матимуть можливість повторно подати заявку на низку посад, подібних до тих, на яких вони працювали раніше. Ті, хто не погодиться на нову роботу, отримають зарплату за чотири місяці.

Станом на вересень, коли закінчився останній фінансовий рік, в Apple було 164 тисячі співробітників.

Нагадаємо, раніше про звільнення тисячів робітників повідомляли Microsoft та Meta.