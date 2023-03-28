Disney звільнить 7 тис працівників: у чому причина

Disney планує звільнити 7 тисяч співробітників, це приблизно 3% робочої сили компанії. Скорочення штату є частиною ініціативи скорочення витрат, спрямованої на оптимізацію діяльності компанії в період потрясінь медіаіндустрії.

Про це заявив генеральний директор Disney Боб Айгер, пише CNN.

Звільнення відбуватимуться у три хвилі. Перший раунд розпочнеться цього тижня, і менеджери незабаром почнуть повідомляти співробітників, які потрапили в цей список. Другий, більш масштабний раунд звільнень відбудеться у квітні. Третій раунд звільнень відбудеться "до початку літа".

"Важка реальність - скорочення багатьох колег і друзів з Disney - це не те, до чого ми ставимося легковажно. У важкі моменти ми завжди повинні робити все можливе, щоб Disney могла продовжувати забезпечувати розвагами глядачів по всьому світу - зараз і в майбутньому", - зазначив Айгер.

Станом на 1 жовтня у Disney працювало близько 220 тисяч працівників, з яких приблизно 166 тисяч були зайняті в Сполучених Штатах. Скорочення 7 тисяч робочих місць становить близько 3% глобальної робочої сили.

Нагадаємо, раніше про звільнення тисячів робітників повідомляли Microsoft та Meta.