Amazon звільнить ще 9 тисяч співробітників: у чому причина

Компанія Amazon у найближчі тижні звільнить ще 9 тисяч співробітників на додаток до попередніх скорочень, посилюючи тим самим хвилю звільнень, яка охопила технологічний сектор, оскільки нестабільна економіка змушує компанії скорочуватися.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що за останні місяці Amazon ліквідує 27 000 робочих місць, або 9% від приблизно 300 000 працівників.

Останні скорочення зосереджені на високоприбуткових хмарних і рекламних підрозділах Amazon, які колись вважалися недоторканними, поки економічні проблеми не змусили бізнес-клієнтів ретельно перевіряти свої витрати.

Звільнення також торкнеться підрозділу Amazon Twitch. Ден Кленсі, який минулого тижня був призначений генеральним директором Twitch, заявив, що платформа звільнить понад 400 співробітників.

Amazon планує остаточно визначити, кого звільняти у новій хвилі скорочення робочих місць до квітня.

На тлі цього акції компанії впали на 1,8%.

У записці для співробітників, генеральний директор Amazon Енді Джассі сказав, що рішення виникло на основі поточного аналізу пріоритетів і невизначеності щодо економіки.

"Враховуючи невизначеність економіки, в якій ми живемо, і невизначеність, яка існує в найближчому майбутньому, ми вирішили оптимізувати наші витрати та чисельність персоналу", - зазначив він.

Минулого місяця Amazon заявив, що операційний прибуток може продовжувати падати в поточному кварталі через скорочення витрат клієнтів.

Протягом останніх місяців компанія скоротила або закрила цілі послуги, такі як віртуальна первинна допомога для роботодавців.

"Всі компанії будуть більш обережними, перш ніж дозволити чисельності свого персоналу зрости в майбутньому", — сказав аналітик Wedbush Securities Майкл Пачтер.

Зазначимо, напередодні Amazon розпочала серію звільнень. Тоді планували звільнити 18 тисяч співробітників. Також про звільнення тисячів робітників повідомляли Microsoft та Meta.

Крім того, Amazon використовує дохід від продажу своїх акцій на фондових ринках для виплати заробітних плат співробітникам. У зв'язку з тривалим падінням цін на акції інтернет-сервіса, у 2023 році компанія скоротить деяким працівникам зарплати на 15–50%.