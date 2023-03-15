Amazon планує розпочати тестування свого супутникового інтернету наступного року

Компанія Amazon планує у 2024 році запустити свої перші інтернет-супутники Project Kuiper і розпочати бета-тестування послуги супутникового інтернету. Про це повідомляє Bloomberg.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Представник компанії Дейв Лімп розповів, що перші два тестові супутники Kuiper уже відправили на мис Канаверал (штат Флорида) для підготовки до можливого запуску в травні в якості додаткового навантаження під час дебютного польоту ракети Vulcan від United Launch Alliance.

На виставці супутникової промисловості у Вашингтоні Лімп продемонстрував різні прототипи користувальницьких терміналів, які майбутні клієнти використовуватимуть для підключення до інтернету. Прототипи включали три антени різних розмірів, зокрема, невелику семидюймову квадратну модель, лише трохи більшу за електронну книгу Amazon Kindle.

Найменший термінал Amazon пропонує швидкість до 100 мегабіт на секунду. Більша 11-дюймова квадратна антена здатна передавати 400 мегабіт на секунду, а модель розміром 19 на 30 дюймів може обробляти 1 гігабіт на секунду. Amazon не розкриває ціни на пристрої, але розраховує виробляти 11-дюймову квадратну версію менше, ніж за 400 доларів за штуку.

Загалом Project Kuiper складатиметься з 3 236 супутників, призначених для охоплення земної кулі та забезпечення інтернет-покриття з низькою затримкою для мільйонів потенційних клієнтів. Подібну концепцію має Starlink від SpaceX, яка вже запустила приблизно 4000 супутників на навколоземну орбіту та стверджує, що має понад 1 млн клієнтів.

Нагадаємо, що Amazon ще в квітні 2022 року оголосила про підписання угод із трьома компаніями для 83-х запусків її інтернет-супутників. Вартість інвестицій у проєкт складе понад 10 млрд доларів.