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Amazon запустить у космос більше 3 тисяч інтернет-супутників
Американська корпорація Amazon планує інвестувати мільярди доларів у проект розвитку супутникового інтернету, який має скласти конкуренцію проекту Ілона Маска Starlink.
Як повідомляє CNBS, Amazon підписала з трьома компаніями угоди для 83-х запусків своїх інтернет-супутників Project Kuiper.
У виданні наголошують, що супутники мають бути запущені на навколоземну орбіту протягом п'яти років.
Компанія уклала контракти з Arianespace, United Launch Alliance (ULA) та компанією засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За інформацією Financial Times, проект Kuiper передбачає створення мережі з 3 тисяч 236 супутників на низькій навколоземній орбіті для забезпечення високошвидкісного інтернету в будь-якій точці світу.
В рамках цього проекту компанія планує створити мережу супутникового високошвидкісного інтернету для звичайних користувачів, бізнесу та державних відомств.
За інформацією Amazon, вартість цієї програми складе понад $10 млрд.
Випробування двох прототипів супутників Kuiper заплановано на кінець цього року. Вони будуть запущені за допомогою ракети-носія ABL Space RS1.
Відповідно до правила м Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), Amazon повинна розгорнути на орбіті половину своїх запланованих супутників протягом шести років. Таким чином, компанія запустить до липня 2026 року близько 1,6 тисячі супутників.
У FT зазначають, що United Launch Alliance запустять 38 супутників за допомогою ракет Vulcan на додаток до 9 запусків ракет Atlas V для Kuiper, які Amazon купила минулого року.
У свою чергу європейська космічна компанія Arianespace здійснить 18 запусків Kuiper на майбутніх ракетах Ariane 6, які вперше будуть запущені в кінці цього року.
Blue Origin використовуватиме свої ракети New Glenn для запуску 12 місій Kuiper. Їх запуск очікується у 2024 році чи пізніше.
Amazon публічно не розкривала ціну запусків New Glenn, проте 2020 року Arianespace оцінила вартість ракети Blue Origin у $68 млн за запуск.
Нагадаємо, наприкінці лютого поточного року американський мільярдер, засновник та власник космічної компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що сервіс супутникового інтернету Starlink тепер доступний в Україні.
Starlink – проект SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запуску великої кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового Інтернету у будь-якій точці планети.
Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.
Джерело фото: ua.depositphotos.com