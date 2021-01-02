IT и Телеком 1 час назад

Илон Маск запускает бета-тест интернета от Starlink в Великобритании

Комплект Starlink (фазированная антенная решетка, штатив и Wi-Fi-роутер) стоит 439 фунтов стерлингов. Ежемесячная подписка — 89 фунтов. В США стоимость составляет, соответственно, $500 и $100

Фото: SpaceX Фото: SpaceX
Фото: SpaceX

SpaceX Илона Маска расширяет бета-тест спутникового интернета на большее количество территорий. Сейчас на орбиту выведено 953 спутника. В списке тестеров появилась первая европейская страна.

Несколько пользователей социальных сетей из Великобритании сообщили, что получили официальные приглашения от компании поучаствовать в бета-тесте в декабре по электронной почте. Об этом сообщает телеграм-канал SpaceX

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"...В течение следующих нескольких месяцев ожидайте скорость передачи данных от 50 Мбит/с до 150 Мбит/с, возможны короткие периоды отсутствия подключения. По мере того как мы запускаем больше спутников, устанавливаем больше наземных станций и улучшаем наше программное обеспечение, скорость передачи данных, задержка и время работы без прерываний значительно улучшатся", — говорится в сообщении.

Комплект Starlink (фазированная антенная решетка, штатив и Wi-Fi-роутер) стоит 439 фунтов стерлингов. Ежемесячная подписка — 89 фунтов. В США стоимость составляет, соответственно, $500 и $100.

Уже в 2021 году SpaceX планирует развернуть первоначальную группировку спутников на орбите и запустить полноценный сервис Starlink в разных странах мира.

Ожидается, что компания будет запускать не менее 120 спутников Starlink в месяц. В январе ожидается два первых запуска: Starlink-16 и 17.

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Сейчас, согласно сообщению на сайте компании, Starlink нацеливается на обслуживание в северных штатах США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году быстро расширится до почти глобального покрытия густонаселенного мира.

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