Ракета SpaceX отправила на орбиту секретный разведывательный спутник США (ВИДЕО)

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу, 19 декабря, успешно стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора SpaceX.

Указано, что запуск трехступенчатой ракеты был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает 7 тонн, официально не сообщается.

Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

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Вскоре многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на космодроме во Флориде.

В частности, вертикальная посадка была осуществлена через 8 минут 15 секунд после старта ракеты.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

Известно, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась уже в пятый раз.

Как отмечается, это уже вторая посадка первой ступени ракеты SpaceX на наземную площадку в 2020 году. Обычно они осуществляются на плавучую платформу-дрон, которая размещается в Атлантике на расстоянии примерно в 600 км от космодрома.

Ранее конкурент SpaceX Илона Маска, частная космическая компания Rocket Lab, запустила на орбиту японский спутник Strix. Он будет делать снимки Земли из космоса.