Происшествия 1 час назад

Ракета SpaceX отправила на орбиту секретный разведывательный спутник США (ВИДЕО)

По имеющимся данным, спутник-шпион предназначен для радиоэлектронной разведки

Ракета-носитель Falcon 9. Фото: SpaceX Ракета-носитель Falcon 9. Фото: SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9. Фото: SpaceX

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу, 19 декабря, успешно стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора SpaceX.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что запуск трехступенчатой ракеты был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

О целях, орбите, размере и других характеристиках американского спутника NROL-108, вес которого достигает 7 тонн, официально не сообщается.

Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

Читайте также:
Компания бизнесмена украинского происхождения выиграла тендер NASA на запуск спутников

Вскоре многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на космодроме во Флориде.

В частности, вертикальная посадка была осуществлена через 8 минут 15 секунд после старта ракеты.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

Известно, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась уже в пятый раз.

Как отмечается, это уже вторая посадка первой ступени ракеты SpaceX на наземную площадку в 2020 году. Обычно они осуществляются на плавучую платформу-дрон, которая размещается в Атлантике на расстоянии примерно в 600 км от космодрома.

Ранее конкурент SpaceX Илона Маска, частная космическая компания Rocket Lab, запустила на орбиту японский спутник Strix. Он будет делать снимки Земли из космоса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Власти США закрывают последние два консульства в России
Власти США закрывают последние два консульства в России
В США более 30 штатов подали иск против Google из-за монополии на рынке онлайн-поиска
В США более 30 штатов подали иск против Google из-за монополии на рынке онлайн-поиска
Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины из-за сбоя
Moderna уничтожила 400 тысяч доз вакцины из-за сбоя
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Виноградари Украины могут потерять до 80% урожая из-за новой болезни винограда

  3. В Украине будут выращивать синюю и черную пшеницу

  4. В Офисе президента прошла встреча с протестующими ФЛП: о чем договорились

  5. В итальянском Милане произошло землетрясение: самое мощное за 500 лет

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...