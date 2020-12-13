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В мире 30 минут назад

Компания бизнесмена украинского происхождения выиграла тендер NASA на запуск спутников

Общая стоимость контракта с Космическим агентством США составляет 9,8 млн долларов

Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Американская компания Firefly Black (штат Техас), которая принадлежит бизнесмену украинского происхождения Максиму Полякову, стала одним из победителей тендера американского космического агентства NASA на запуск в космос небольших спутников.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сайт NASA. Отмечается, что стоимость контракта составляет 9,8 млн долларов США.

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Другими победителями стали компании из Калифорнии Astra Space (контракт на $3,9 млн) и Relativity Space ($3 млн).

В агентстве отмечают, что небольшие спутники SmallSats играют все более важную роль в освоении космоса, демонстрации технологий, научных исследованиях и образовательных программах NASA, отметили в агентстве.

"Мы приветствуем приверженность NASA созданию промышленной базы страны по небольшим запускам и с нетерпением ожидаем возможность много лет поддерживать гражданские запуски в США", — цитирует издание Business Wire заявление Firefly Black.

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Ранее владелец компании Макс Поляков в интервью Bloomberg рассказал об амбициях компании "совместить американские и советские технологии", привлекая к работе инженеров из украинского города Днепр.

Напомним, в середине ноября компания Firefly Aerospace (штат Техас, США), основателем которой является украинец Макс Поляков, отправила свою первую ракету на стартовую площадку Space Launch Complex 2 West на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

В сентябре Firefly провела успешные испытания ракеты Alpha, в создании которой принимали участие украинские специалисты.

Отметим также, что накануне Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны и Марса.

 

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