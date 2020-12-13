Компания бизнесмена украинского происхождения выиграла тендер NASA на запуск спутников

Американская компания Firefly Black (штат Техас), которая принадлежит бизнесмену украинского происхождения Максиму Полякову, стала одним из победителей тендера американского космического агентства NASA на запуск в космос небольших спутников.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сайт NASA. Отмечается, что стоимость контракта составляет 9,8 млн долларов США.

Другими победителями стали компании из Калифорнии Astra Space (контракт на $3,9 млн) и Relativity Space ($3 млн).

В агентстве отмечают, что небольшие спутники SmallSats играют все более важную роль в освоении космоса, демонстрации технологий, научных исследованиях и образовательных программах NASA, отметили в агентстве.

"Мы приветствуем приверженность NASA созданию промышленной базы страны по небольшим запускам и с нетерпением ожидаем возможность много лет поддерживать гражданские запуски в США", — цитирует издание Business Wire заявление Firefly Black.

Ранее владелец компании Макс Поляков в интервью Bloomberg рассказал об амбициях компании "совместить американские и советские технологии", привлекая к работе инженеров из украинского города Днепр.

Напомним, в середине ноября компания Firefly Aerospace (штат Техас, США), основателем которой является украинец Макс Поляков, отправила свою первую ракету на стартовую площадку Space Launch Complex 2 West на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

В сентябре Firefly провела успешные испытания ракеты Alpha, в создании которой принимали участие украинские специалисты.

Отметим также, что накануне Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны и Марса.