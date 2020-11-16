В США основанная украинцем компания до конца года выведет на орбиту собственную ракету

Компания Firefly Aerospace (штат Техас, США), основателем которой является украинец Макс Поляков, несколько дней назад отправила свою первую ракету на стартовую площадку Space Launch Complex 2 West на базе ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

Как сообщает компания Earth Observing System, Firefly планирует запустить двухступенчатую ракету Alpha уже в этом году. Пусковое окно открыто с 22 декабря по 31 января 2021 года.

В ходе запуска планируется вывести на орбиту несколько небольших спутников в рамках специализированной научно-образовательной миссии по ускорению полетов (DREAM).

Высота Alpha составляет 29 м, а грузоподъемность — до 1 тонны полезной нагрузки на геостационарную и до 630 кг на солнечно-синхронную орбиту.

У ракеты четыре двигателя первой ступени Reaver и один двигатель второй ступени Lightning, работающие на керосине RP-1 и жидком кислороде. Как считают в Firefly, использование такого цикла работы двигателя снижает его сложность и стоимость, одновременно повышая общую надежность. Reaver и Lightning будут первыми двигателями, работающими в таком сочетании.

С конца 2017 на стенде в населенном пункте Бриггс (штат Техас) Firefly Aerospace провеля десятки статических огневых испытаний двигателей, чтобы убедиться, что они будут работать на номинальном режиме во время полета. Кульминацией стало полностью успешное статическое испытание 19 сентября, когда все четыре двигателя Reaver работали в течение 35 секунд в максимальной нагрузке и с изменением вектора тяги.

Alpha — не единственная ракета, над которой работают в Firefly. Сейчас также разрабатывается Beta — тяжелая двухступенчатая ракета, которая будет работать на том же топливе и будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 8 тонн полезной нагрузки и выводить спутники на геосинхронную переходную орбиту. Firefly планирует начать разработку аппаратного обеспечения для Beta в 2021 году.

Читайте также: Украина и США запустят в космос специальный спутник для аграриев

Кроме того, компания готовит лунный модуль Genesis для участия в программе NASA Commercial Lunar Payload Services, которая должна поддержать программу Artemis по возвращению человека на Луну.

Beta и Genesis все еще находятся в планах Firefly, но технически компания уже готова приступить к большому серийному производству. Так, в 2021 году планируется выпускать одну ракету каждые две недели.

Напомним, в сентябре Firefly провела успешные испытания ракеты Alpha, в создании которой принимали участие украинские специалисты.

Отметим также, что накануне Украина подписала с NASA соглашение об освоении Луны и Марса.