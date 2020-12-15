Происшествия 1 час назад

Конкурент SpaceX компания Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник (ФОТО, ВИДЕО)

Спутник Strix будет делать снимки Земли из космоса

Запуск ракеты-носителя Rocket Lab. Фото: Rocket Lab Запуск ракеты-носителя Rocket Lab. Фото: Rocket Lab
Запуск ракеты-носителя Rocket Lab. Фото: Rocket Lab

Конкурент SpaceX Илона Маска, частная космическая компания Rocket Lab, запустила на орбиту японский спутник Strix.

Он будет делать снимки Земли из космоса, сообщает портал Space.

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Указано, что запуск ракеты со спутником, который был разработан японской компанией Synspective, состоялся с космодрома в Новой Зеландии во вторник, 15 декабря, в 12:09 по киевскому времени.

Известно, что сам спутник может делать снимки Земли в любое время, как днем, так ночью, и даже при сложных погодных условиях.

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Компания планирует в будущем запустить на орбиту 30 спутников Strix. Они будут ежедневно собирать данные о метрополитенах в Азии, которые можно будет использовать для планирования градостроительства в Японии.

Как отмечается, для Rocket Lab это уже был 7 запуск ракеты-носителя в 2020 году и 17-й в целом.

Напомним, в ноябре компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень своей ракеты-носителя с помощью парашютной системы.

Ранее в США прототип космического корабля Starship, созданного компанией Илона Маска SpaceX для полетов на Марс, взорвался во время испытаний.

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