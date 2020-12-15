Конкурент SpaceX компания Rocket Lab запустила на орбиту японский спутник (ФОТО, ВИДЕО)

Конкурент SpaceX Илона Маска, частная космическая компания Rocket Lab, запустила на орбиту японский спутник Strix.

Он будет делать снимки Земли из космоса, сообщает портал Space.

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Указано, что запуск ракеты со спутником, который был разработан японской компанией Synspective, состоялся с космодрома в Новой Зеландии во вторник, 15 декабря, в 12:09 по киевскому времени.

Известно, что сам спутник может делать снимки Земли в любое время, как днем, так ночью, и даже при сложных погодных условиях.

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Компания планирует в будущем запустить на орбиту 30 спутников Strix. Они будут ежедневно собирать данные о метрополитенах в Азии, которые можно будет использовать для планирования градостроительства в Японии.

Как отмечается, для Rocket Lab это уже был 7 запуск ракеты-носителя в 2020 году и 17-й в целом.

Напомним, в ноябре компания Rocket Lab впервые вернула на Землю первую ступень своей ракеты-носителя с помощью парашютной системы.

Ранее в США прототип космического корабля Starship, созданного компанией Илона Маска SpaceX для полетов на Марс, взорвался во время испытаний.