В США испытания космического корабля Starship от SpaceX завершились взрывом (ВИДЕО)

В США прототип космического корабля Starship, созданного компанией Илона Маска SpaceX для полетов на Марс, взорвался во время испытаний.

Об этом сообщили в SpaceX.

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Указано, что тестовый полет проводился в Техасе вечером 9 декабря. Все шло согласно плану испытаний, корабль поднялся на 15-километровую высоту.

Однако во время посадки на борту Starship прогремел мощный взрыв, и корабль загорелся.

Вскоре появилось официальное заявление компании SpaceX.

"В среду, 9 декабря [по местному времени], прототип Starship с серийным номером 8 (SN8) стартовал с нашей стартовой площадки в округе Кэмерон. Он взлетел, переключился на посадочные баки и выполнил посадочный маневр, точно управляя "крыльями", чтобы достичь точки приземления. Низкое давление в топливном посадочном баке во время посадки привело к высокой скорости приземления прототипа, что в свою очередь привело к жесткой (и захватывающей!) посадке", — пояснили в компании.

Там также анонсировали, что следующим в испытательный полет отправиться прототип Starship SN9.

Напомним, в конце апреля SpaceX удалось провести первые успешные комплексные испытания давлением для проекта Starship.

Предыдущий образец SN3 разрушился во время тестов в начале апреля.

Еще одни испытания завершились неудачей 29 февраля. Прототип Starship разорвало в нижней части, его обломки подбросило на 10-15 метров вверх.

Четвертый прототип корабля взорвался во время испытаний в конце мая.

В октябре SpaceX успешно провела испытания SN8 с тремя двигателями Raptor.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года первый полномасштабный прототип Starship Mk1 для полетов на Марс и Луну взорвался во время испытаний.

Представили же космический корабль Starship для полетов на Марс и Луну в конце сентября 2019 года.