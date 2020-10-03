Происшествия 10 минут назад

Компания SpaceX отменила старт ракеты-носителя за 2 секунды до запуска

Запуск был отменен по техническим причинам

Фото: twitter.com/SpaceX Фото: twitter.com/SpaceX
Фото: twitter.com/SpaceX

Американская компания SpaceX Илона Маска отменила за 2 секунды до старта запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, планировавшийся утром в субботу, 3 октября (по киевскому времени).

Об этом сообщила пресс-служба компании-разработчика носителя в Twitter.

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Указано, что запуск был отменен по техническим причинам. Его планировалось осуществить 2 октября в 21:43 по американскому времени с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как предполагается, в случае устранения технических проблем следующая попытка запуска может быть предпринята через сутки.

Известно, что космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения.

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Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру. Стоимость одного аппарата оценивается в $577 млн.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября на космодроме "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния (США) запустили ракету-носитель Antares — проект, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

Напомним, в начале августа 2020 года SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с партией из 57 интернет-спутников Starlink.

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