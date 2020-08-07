IT и Телеком вчера, 12:25

SpaceX вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink (ВИДЕО)

Это уже десятая миссия Starlink 9 v1.0

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 в США. Фото: twitter.com/SpaceX Запуск ракеты-носителя Falcon 9 в США. Фото: twitter.com/SpaceX
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 в США. Фото: twitter.com/SpaceX

Американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, с помощью которой отправила на орбиту очередную партию из 57 интернет-спутников, а также 2 вспомогательных спутника BlackSky.

Об этом компания Илона Маска сообщила на своей странице в Twitter.

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Указано, что Falcon 9 вылетела со стартового комплекса 39A (LC-39A) в космическом центре Кеннеди в штате Флорида в 8:12 по Киеву.

Известно, что 2 спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky, которые были доставлены на орбиту вместе с интернет-спутниками SpaceX, предназначены для мультиспектральной съемки Земли, их разрешающая способность составляет около одного метра.

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Как отмечается, это уже десятая миссия Starlink 9 v1.0.

Предыдущая партия из 58 спутников была запущена 13 июня 2020 года.

Как сообщалось, американская компания SpaceX планировала 8 июля запустить на орбиту ракету-носитель Falcon-9 с 57 спутниками системы Starlink, однако из-за погодных условий старт отложили.

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая, в случае успешного функционирования, сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом к интернету.

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