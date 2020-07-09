Происшествия 1 час назад

SpaceX отложила запуск ракеты с 57 спутниками Starlink для глобального интернета

От текущего запуска отказались из-за погодных условий

Ракета Falcon 9. Фото: twitter.com/SpaceX Ракета Falcon 9. Фото: twitter.com/SpaceX
Ракета Falcon 9. Фото: twitter.com/SpaceX

Американская компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon-9, которая должна была вывести на орбиту 57 спутников системы Starlink.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

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"Отказываемся от сегодняшней миссии из-за погодных условий. Будет объявлена ​​новая дата запуска, как только она будет согласована", — говорится в сообщении.

По предыдущему плану запуск должен был состояться 8 июля.

Сейчас в компании решают, когда запустят ракету с десятой партией спутников системы Starlink и двумя спутниками дистанционного зондирования Земли компании BlackSky.

Известно, что на данный момент на орбите Земли находится 538 космических аппаратов SpaceX. Их задача — предоставление доступа в интернет пользователям по всей планете.

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Ранее провалилась миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron компании Rocket Lab.

Как сообщалось, 30 мая 2020 года в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах состоялся запуск корабля Crew Dragon.

SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос. С 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.

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