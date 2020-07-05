Компания Rocket Lab не смогла вывести 7 спутников на орбиту

Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась.

Об этом сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Запуск двухступенчатой ракеты Electron со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии прошел по плану, однако на четвертой минуте полета возникли проблемы.

Указано, что в результате аварии никто не пострадал, стартовой площадке также не был нанесен ущерб. В настоящее время причины нештатной ситуации устанавливаются.

В компании отмечают, что неудаче предшествовали 11 успешных запусков подряд, а в производстве сейчас находятся еще 8 ракет Electron, что позволяет быстро возобновить работу по выводу спутников на орбиту.

Известно, что ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза.

При этом стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Как сообщалось, 30 мая 2020 года в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах состоялся запуск корабля Crew Dragon.

SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос. С 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.