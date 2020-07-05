Происшествия 30 минут назад

Компания Rocket Lab не смогла вывести 7 спутников на орбиту

Запуск ракеты прошел по плану, однако на четвертой минуте полета возникли проблемы

Ракета Electron. Фото: facebook.com/RocketLabUSA Ракета Electron. Фото: facebook.com/RocketLabUSA
Ракета Electron. Фото: facebook.com/RocketLabUSA

Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась.

Об этом сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.

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Запуск двухступенчатой ракеты Electron со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии прошел по плану, однако на четвертой минуте полета возникли проблемы.

Указано, что в результате аварии никто не пострадал, стартовой площадке также не был нанесен ущерб. В настоящее время причины нештатной ситуации устанавливаются.

В компании отмечают, что неудаче предшествовали 11 успешных запусков подряд, а в производстве сейчас находятся еще 8 ракет Electron, что позволяет быстро возобновить работу по выводу спутников на орбиту.

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Известно, что ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза.

При этом стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стартом ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

Как сообщалось, 30 мая 2020 года в 22:22 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в Соединенных Штатах состоялся запуск корабля Crew Dragon.

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SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая отправила людей в космос. С 2011 года США пользовались услугами российских "Союзов" для отправки астронавтов на МКС.

После успешного запуска Crew Dragon Илон Маск заявил о намерении в течение 4 лет отправить людей на Луну.

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