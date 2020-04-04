В США на испытаниях взорвалась ракета Starship от SpaceX: уже в третий раз (ВИДЕО)

Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался во время испытаний — это произошло уже в третий раз.

В компании планируют использовать эту ракету для полетов на Луну и Марс, сообщает The Verge.

В издании считают, что ракета взорвалась после того, как один из топливных баков второй ступени накачали жидким азотом. В результате бак деформировался и развалился, что привело к разрушению ракеты.

В свою очередь основатель компании Илон Маск заявил, что сотрудники компании изучают причины провала тестирования. Он предполагает, что причина может быть в неправильных параметрах для тестирования.

Напомним, в конце февраля 2020 года прототип Starship взорвался во время испытаний из-за наддува жидким азотом нижней части ракеты.

Перед тем, в ноябре 2019 года, первый полномасштабный прототип Starship Mk1 для полетов на Марс и Луну взорвался во время испытаний.

Представили же космический корабль Starship для полетов на Марс и Луну в конце сентября 2019 года.