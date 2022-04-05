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Amazon планирует запустить в космос более 3 тысяч интернет-спутников
Американская корпорация Amazon намерена инвестировать миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета, который должен составить конкуренцию проекту Илона Маска Starlink.
Как сообщает CNBS, Amazon подписала с тремя компаниями соглашения для 83 запусков своих интернет-спутников Project Kuiper.
В издании отмечают, что спутники должны быть запущены на околоземную орбиту в течение пяти лет.
Компания заключила контракты с Arianespace, United Launch Alliance (ULA) и компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По информации Financial Times, проект Kuiper предусматривает создание сети из 3 тысяч 236 спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира.
В рамках этого проекта компания планирует создать сеть спутникового высокоскоростного интернета для обычных пользователей, бизнеса и государственных ведомств.
По информации Amazon, стоимость этой программы составит более $10 млрд.
Испытания двух прототипов спутников Kuiper запланированы на конец этого года. Они будут запущены с помощью ракеты-носителя ABL Space RS1.
Согласно правилам Федеральной комиссии по связи США (FCC), Amazon должна развернуть на орбите половину своих запланированных спутников в течение шести лет. Таким образом, компания запустит к июлю 2026 года около 1,6 тысячи спутников.
В FT отмечают, что United Launch Alliance запустят 38 спутников при помощи ракет Vulcan в дополнение к 9 запускам ракет Atlas V для Kuiper, которые Amazon купила в прошлом году.
В свою очередь европейская космическая компания Arianespace произведет 18 запусков Kuiper на будущих ракетах Ariane 6, которые впервые будут запущены в конце этого года.
Blue Origin будет использовать свои ракеты New Glenn для запуска 12 миссий Kuiper. Их запуск ожидается в 2024 году или позднее.
Amazon публично не раскрывала цену запусков New Glenn, однако в 2020 году Arianespace оценила стоимость ракеты Blue Origin в $68 млн за запуск.
Напомним, в конце февраля текущего года американский миллиардер, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.
Starlink – проект SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запуска большого количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
Источник фото: ua.depositphotos.com