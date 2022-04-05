Amazon планирует запустить в космос более 3 тысяч интернет-спутников

Американская корпорация Amazon намерена инвестировать миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета, который должен составить конкуренцию проекту Илона Маска Starlink.

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Как сообщает CNBS, Amazon подписала с тремя компаниями соглашения для 83 запусков своих интернет-спутников Project Kuiper.

В издании отмечают, что спутники должны быть запущены на околоземную орбиту в течение пяти лет.

Компания заключила контракты с Arianespace, United Launch Alliance (ULA) и компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.

По информации Financial Times, проект Kuiper предусматривает создание сети из 3 тысяч 236 спутников на низкой околоземной орбите для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира.

В рамках этого проекта компания планирует создать сеть спутникового высокоскоростного интернета для обычных пользователей, бизнеса и государственных ведомств.

По информации Amazon, стоимость этой программы составит более $10 млрд.

Испытания двух прототипов спутников Kuiper запланированы на конец этого года. Они будут запущены с помощью ракеты-носителя ABL Space RS1.

Согласно правилам Федеральной комиссии по связи США (FCC), Amazon должна развернуть на орбите половину своих запланированных спутников в течение шести лет. Таким образом, компания запустит к июлю 2026 года около 1,6 тысячи спутников.

В FT отмечают, что United Launch Alliance запустят 38 спутников при помощи ракет Vulcan в дополнение к 9 запускам ракет Atlas V для Kuiper, которые Amazon купила в прошлом году.

В свою очередь европейская космическая компания Arianespace произведет 18 запусков Kuiper на будущих ракетах Ariane 6, которые впервые будут запущены в конце этого года.

Blue Origin будет использовать свои ракеты New Glenn для запуска 12 миссий Kuiper. Их запуск ожидается в 2024 году или позднее.

Amazon публично не раскрывала цену запусков New Glenn, однако в 2020 году Arianespace оценила стоимость ракеты Blue Origin в $68 млн за запуск.

Напомним, в конце февраля текущего года американский миллиардер, основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что сервис спутникового интернета Starlink теперь доступен в Украине.

Starlink – проект SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запуска большого количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному Интернету в любой точке планеты.

Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Источник фото: ua.depositphotos.com