Спутники Starlink Илона Маска едва не столкнулись с космической станцией Китая: скандал вышел на уровень ООН

Китай обратился в ООН с заявлением, что в июле и октябре 2021 года ему пришлось перемещать космическую станцию для избежания столкновения со спутниками Starlink, запущенными аэрокосмической компанией SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает The Guardian.

Пекин призвал США "нести ответственность". Речь идет о соблюдении договора, регулирующего космическое пространство,

"Китай хотел бы обратиться к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой распространить вышеупомянутую информацию среди всех государств-участников договора о космосе", - говорится в отчете.

Представитель Китая заявил, что государства-участники должны "нести международную ответственность" за национальную деятельность, осуществляемую как правительственными, так и неправительственными организациями в космосе.

SpaceX уже запустила в космос более 1600 спутников в сети, получившей название Starlink, и получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на запуск до 12000 таких аппаратов.

По словам Макдауэлла, столкновения в космосе - не редкое явление, но в последние годы количество таких инцидентов увеличилось из-за количества и скорости запуска спутников. «Starlink - большая часть этого», - сказал он.

В комментарии изданию астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл сказал, что в последние годы количество инцидентов, которые могут привести к столкновениям космосе, увеличилось из-за количества и скорости запуска спутников.

"Также будет справедливо сказать, что космической станции США несколько раз за последние 10 лет приходилось уклоняться от осколков китайских военных противоспутниковых испытаний 2007 года", — отметил эксперт.

SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

Напомним, 18 декабря 2021 года тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это уже 34-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-й в текущем году. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.