"Укрзализныця" получит 100 новых вагонов за 95 миллионов гривен каждый: что изменится для пассажиров

"Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов с украинским производителем — Крюковским вагоностроительным заводом. Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет, включая их сертификацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Что известно о новых вагонах

Новые вагоны будут созданы по инновационным техническим стандартам и в современном габарите Т.

Первые 5 вагонов в рамках общего заказа станут сигнальной партией – это вагоны нового поколения с удлиненным на 80% сроком службы, повышенным уровнем комфорта, современными системами управления и большей пассажировместимостью – 44 человека в одном купейном вагоне (+10% до максимума в стандартных вагонах).

Чем будут отличаться новые вагоны:

срок эксплуатации до 50 лет благодаря кузовам из нержавеющей стали (на 20 лет больше стандартных);

удлиненные межремонтные интервалы; уменьшены потребности в обслуживающем и сервисном персонале;

современное пневмоподвешивание для плавности хода;

удлиненные спальные места (до 2,2 м);

электрическое отопление с индивидуальным климат-контролем по каждому купе;

автоматические двери и герметичные межвагонные переходы, заподлицо с полом.

Из ста заказанных новых пассажирских вагонов пять будут купейными с возможностью трансформации в СВ .

Один вагон будет инклюзивным : его оборудуют электрическим подъемником, пандусом для высоких платформ и увеличенным купе для пассажиров, передвигающихся на колесных креслах.

Стоимость одного вагона составляет ориентировочно 95 млн грн, инклюзивного – 98,3 млн грн .

При наличии дополнительного бюджетного финансирования "Укрзализныця" сможет расширить программу обновления, в частности – увеличить долю вагонов нового поколения в своем парке.

Напомним, в конце июня "Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с Крюковского вагоностроительного завода. Они будут возить на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей. В целом, новые плацкартные вагоны рассчитаны на 58 мест.