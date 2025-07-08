- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
"Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)
"Укрзализныця" завершила модернизацию первого безбарьерного вагона, адаптированного для перевозки групп пассажиров на колесных креслах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Инклюзивный вагон "Укрзализныци"
"Укрзализныця" завершила модернизацию первого экспериментального вагона, специально оборудованного для комфортных поездок пассажиров на колесных креслах. Вагон полностью адаптирован к нуждам людей с инвалидностью и создан на базе вагонного депо в Бахмаче силами железнодорожных специалистов. Работы продолжались три месяца.
Этот проект – важный шаг к внедрению безбарьерных решений в сфере железнодорожного транспорта. Воспользоваться вагоном можно будет по запросу от организаций через онлайн-сервис заказа групповых билетов на сайте или в приложении "Укрзализныци".
Что изменилось?
Вагон полностью перестроили учитывая потребности пассажиров на колесном кресле:
- четыре увеличенных купе: каждое рассчитано на 2 пассажира с инвалидностью и 2 сопровождающих; комбинированный формат:
- если вагон не забронирован для спецперевозок, каждое купе может вмещать до шести пассажиров.
Инклюзивность в вагоне обеспечивается рядом решений, учитывающих потребности людей с инвалидностью:
- установлен электроподъемник, рассчитанный на вес до 300 кг;
- расширены дверные проемы и коридоры для удобного передвижения на колесном кресле;
- предусмотрена навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;
- обустроен просторный туалет с душем, SOS-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским сиденьем с ремнями безопасности;
- добавлен индикатор занятости гардеробной;
- установлены персональные розетки с портами USB и Type-C;
- пассажирские места имеют функцию регулировки наклона спинки;
- освещение можно настраивать отдельно в каждом купе и у индивидуального места;
- в определенных зонах вагона установлена система видеонаблюдения.
Напомним, в конце июня "Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с Крюковского вагоностроительного завода. Они будут возить на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей. В целом, новые плацкартные вагоны рассчитаны на 58 мест.