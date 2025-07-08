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"Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)

Укрзализныця
Укрзализныця запустила вагон для людей с инвалидностью / Укрзалізниця

"Укрзализныця" завершила модернизацию первого безбарьерного вагона, адаптированного для перевозки групп пассажиров на колесных креслах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Инклюзивный вагон "Укрзализныци"

"Укрзализныця" завершила модернизацию первого экспериментального вагона, специально оборудованного для комфортных поездок пассажиров на колесных креслах. Вагон полностью адаптирован к нуждам людей с инвалидностью и создан на базе вагонного депо в Бахмаче силами железнодорожных специалистов. Работы продолжались три месяца.

Этот проект – важный шаг к внедрению безбарьерных решений в сфере железнодорожного транспорта. Воспользоваться вагоном можно будет по запросу от организаций через онлайн-сервис заказа групповых билетов на сайте или в приложении "Укрзализныци".

Что изменилось?

Вагон полностью перестроили учитывая потребности пассажиров на колесном кресле:

  • четыре увеличенных купе: каждое рассчитано на 2 пассажира с инвалидностью и 2 сопровождающих; комбинированный формат:
  • если вагон не забронирован для спецперевозок, каждое купе может вмещать до шести пассажиров.

Инклюзивность в вагоне обеспечивается рядом решений, учитывающих потребности людей с инвалидностью:

  • установлен электроподъемник, рассчитанный на вес до 300 кг;
  • расширены дверные проемы и коридоры для удобного передвижения на колесном кресле;
  • предусмотрена навигация шрифтом Брайля и контрастная маркировка;
  • обустроен просторный туалет с душем, SOS-кнопкой, держателем для костылей, пеленальным столиком и детским сиденьем с ремнями безопасности;
  • добавлен индикатор занятости гардеробной;
  • установлены персональные розетки с портами USB и Type-C;
  • пассажирские места имеют функцию регулировки наклона спинки;
  • освещение можно настраивать отдельно в каждом купе и у индивидуального места;
  • в определенных зонах вагона установлена система видеонаблюдения.
Фото 2 — "Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)
Фото 3 — "Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)
Фото 4 — "Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)
Фото 5 — "Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)
Фото 6 — "Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)
Фото 7 — "Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)
Фото 8 — "Укрзализныця" представила первый безбарьерный вагон для пассажиров с инвалидностью (ФОТО)

Напомним, в конце июня "Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с Крюковского вагоностроительного завода. Они будут возить на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей. В целом, новые плацкартные вагоны рассчитаны на 58 мест.

Автор:
Ольга Опенько