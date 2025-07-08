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"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)

Укрзалізниця
Укрзалізниця запустила вагон для людей з інвалідністю / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” завершила модернізацію першого безбар’єрного вагона, адаптованого для перевезення груп пасажирів на кріслах колісних. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Інклюзивний вагон "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" завершила модернізацію першого експериментального вагона, спеціально обладнаного для комфортних подорожей пасажирів на кріслах колісних. Вагон повністю адаптований до потреб людей з інвалідністю та створений на базі вагонного депо в Бахмачі силами залізничних фахівців. Роботи тривали три місяці.

Цей проєкт — важливий крок до впровадження безбар’єрних рішень у сфері залізничного транспорту. Скористатися вагоном можна буде за попереднім запитом від організацій через онлайн-сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку "Укрзалізниці".

Що змінилося?

Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

  • чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих; комбінований формат: 
  • якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Інклюзивність у вагоні забезпечується низкою рішень, що враховують потреби людей з інвалідністю:

  • встановлено електропідйомник, розрахований на вагу до 300 кг;
  • розширено дверні прорізи та коридори для зручного пересування на кріслі колісному;
  • передбачено навігацію шрифтом Брайля та контрастне маркування;
  • облаштовано простору вбиральню з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим сидінням із ременями безпеки;
  • додано індикатор зайнятості вбиральні;
  • встановлено персональні розетки з портами USB і Type-C;
  • пасажирські місця мають функцію регулювання нахилу спинки;
  • освітлення можна налаштовувати окремо в кожному купе та біля індивідуального місця;
  • у визначених зонах вагона встановлено систему відеоспостереження.
Фото 2 — "Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)
Фото 3 — "Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)
Фото 4 — "Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)
Фото 5 — "Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)
Фото 6 — "Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)
Фото 7 — "Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)
Фото 8 — "Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)

Нагадаємо, в кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.

Автор:
Ольга Опенько