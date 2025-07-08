- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)
“Укрзалізниця” завершила модернізацію першого безбар’єрного вагона, адаптованого для перевезення груп пасажирів на кріслах колісних.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Інклюзивний вагон "Укрзалізниці"
"Укрзалізниця" завершила модернізацію першого експериментального вагона, спеціально обладнаного для комфортних подорожей пасажирів на кріслах колісних. Вагон повністю адаптований до потреб людей з інвалідністю та створений на базі вагонного депо в Бахмачі силами залізничних фахівців. Роботи тривали три місяці.
Цей проєкт — важливий крок до впровадження безбар’єрних рішень у сфері залізничного транспорту. Скористатися вагоном можна буде за попереднім запитом від організацій через онлайн-сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку "Укрзалізниці".
Що змінилося?
Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:
- чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих; комбінований формат:
- якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.
Інклюзивність у вагоні забезпечується низкою рішень, що враховують потреби людей з інвалідністю:
- встановлено електропідйомник, розрахований на вагу до 300 кг;
- розширено дверні прорізи та коридори для зручного пересування на кріслі колісному;
- передбачено навігацію шрифтом Брайля та контрастне маркування;
- облаштовано простору вбиральню з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим сидінням із ременями безпеки;
- додано індикатор зайнятості вбиральні;
- встановлено персональні розетки з портами USB і Type-C;
- пасажирські місця мають функцію регулювання нахилу спинки;
- освітлення можна налаштовувати окремо в кожному купе та біля індивідуального місця;
- у визначених зонах вагона встановлено систему відеоспостереження.
Нагадаємо, в кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.