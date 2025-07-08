"Укрзалізниця" представила перший безбар’єрний вагон для пасажирів з інвалідністю (ФОТО)

“Укрзалізниця” завершила модернізацію першого безбар’єрного вагона, адаптованого для перевезення груп пасажирів на кріслах колісних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Інклюзивний вагон "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" завершила модернізацію першого експериментального вагона, спеціально обладнаного для комфортних подорожей пасажирів на кріслах колісних. Вагон повністю адаптований до потреб людей з інвалідністю та створений на базі вагонного депо в Бахмачі силами залізничних фахівців. Роботи тривали три місяці.

Цей проєкт — важливий крок до впровадження безбар’єрних рішень у сфері залізничного транспорту. Скористатися вагоном можна буде за попереднім запитом від організацій через онлайн-сервіс замовлення групових квитків на сайті або в застосунку "Укрзалізниці".

Що змінилося?

Вагон повністю перебудували враховуючи потреби пасажирів на кріслі колісному:

чотири збільшені купе: кожне розраховане на 2 пасажирів з інвалідністю та 2 супроводжуючих; комбінований формат:

якщо вагон не заброньовано для спецперевезень кожне купе може вміщувати до шести пасажирів.

Інклюзивність у вагоні забезпечується низкою рішень, що враховують потреби людей з інвалідністю:

встановлено електропідйомник, розрахований на вагу до 300 кг;

розширено дверні прорізи та коридори для зручного пересування на кріслі колісному;

передбачено навігацію шрифтом Брайля та контрастне маркування;

облаштовано простору вбиральню з душем, SOS-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим сидінням із ременями безпеки;

додано індикатор зайнятості вбиральні;

встановлено персональні розетки з портами USB і Type-C;

пасажирські місця мають функцію регулювання нахилу спинки;

освітлення можна налаштовувати окремо в кожному купе та біля індивідуального місця;

у визначених зонах вагона встановлено систему відеоспостереження.

Нагадаємо, в кінці червня "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.