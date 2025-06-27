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"Укрзалізниця" отримала чергову партію нових пасажирських вагонів: куди поїдуть перші пасажири

вагон
"Укрзалізниця" отримала нові вагони. / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вже з 28 червня вони везтимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Нові плацкарти мають звичну конфігурацію місць, але з низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажирів, зокрема у кожному вагоні є:

  • зручніші полички; 
  • освітлення нового покоління; 
  • повноцінні місця для сидіння на другій поличці; 
  • манеж для немовлят;
  • сповивальний столик.
Фото 2 — "Укрзалізниця" отримала чергову партію нових пасажирських вагонів: куди поїдуть перші пасажири

Загалом компанія вже отримала 48 із 66 вагонів у межах держзамовлення 2023 року.

Нагадаємо, на початку травня "Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен.

Автор:
Тетяна Ковальчук