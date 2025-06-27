"Укрзалізниця" отримала чергову партію нових пасажирських вагонів: куди поїдуть перші пасажири

"Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вже з 28 червня вони везтимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Нові плацкарти мають звичну конфігурацію місць, але з низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажирів, зокрема у кожному вагоні є:

зручніші полички;

освітлення нового покоління;

повноцінні місця для сидіння на другій поличці;

манеж для немовлят;



сповивальний столик.

Загалом компанія вже отримала 48 із 66 вагонів у межах держзамовлення 2023 року.

Нагадаємо, на початку травня "Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен.