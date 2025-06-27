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"Укрзалізниця" отримала чергову партію нових пасажирських вагонів: куди поїдуть перші пасажири
"Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з Крюківського вагонобудівного заводу. Вже з 28 червня вони везтимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Нові плацкарти мають звичну конфігурацію місць, але з низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажирів, зокрема у кожному вагоні є:
- зручніші полички;
- освітлення нового покоління;
- повноцінні місця для сидіння на другій поличці;
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манеж для немовлят;
- сповивальний столик.
Загалом компанія вже отримала 48 із 66 вагонів у межах держзамовлення 2023 року.
Нагадаємо, на початку травня "Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен.