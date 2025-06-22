"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на популярні напрямки у літній сезон: маршрути і дати відправлення

"Укрзалізниця" відреагувала на зростання попиту на залізничні подорожі та оголосила про призначення низки додаткових рейсів між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем, які курсуватимуть з 27 червня до кінця липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Літні рейси "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця", щоб забезпечити зручні маршрути до курортів та регіональних центрів призначила поїзди у Західному і Південному напрямках. Ось маршрути і дати відправлення:

поїзд № 291/292 Київ — Львів — Київ курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня;

курсуватиме з Києва та Львова: 27, 28, 29, 30 червня, а також 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 липня; поїзд № 265/266 Київ — Одеса — Київ курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня;

курсуватиме з Києва та Одеси: 27, 28, 29, 30 червня; поїзд № 159/160 Київ — Трускавець вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня;

вирушатиме з Києва та Трускавця: 29, 30 червня, а також 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 липня; поїзд № 168/167 Львів — Одеса вирушатиме зі Львова та Одеси: 27, 29 червня, в також 4, 6, 11, 13, 18, 20 липня.

Які вагони увійдуть до складу поїздів?

У складі призначених поїздів курсуватимуть купейні вагони, але з місцями для сидіння. Тобто це — зручні, просторі вагони купейного типу з кондиціонуванням повітря, проте у спальному форматі вони не використовуються. При виборі місць в купейних вагонах із сидячою схемою непарні місця розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе.

Квитки на поїзди будуть доступні вже невдовзі, їх можна буде придбати онлайн на сайті та в мобільному застосунку "Укрзалізниці", а також в касах вокзалів.

Нагадаємо, 10 червня "Укрзалізниця" повідомила про призначення 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.