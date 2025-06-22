"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на популярные направления в летний сезон: маршруты и даты отправления

"Укрзализныця" отреагировала на рост спроса на железнодорожные путешествия и объявила о назначении ряда дополнительных рейсов между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцем, которые будут курсировать с 27 июня по конец июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Летние рейсы "Укрзализныци"

"Укрзализныця", чтобы обеспечить удобные маршруты в курорты и региональные центры назначила поезда в Западном и Южном направлениях. Вот маршруты и даты отправления:

поезд № 291/292 Киев — Львов — Киев будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28, 31 июля;

будет курсировать из Киева и Львова: 27, 28, 29, 30 июня, а также 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 28, 31 июля; поезд № 265/266 Киев — Одесса — Киев будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня;

будет курсировать из Киева и Одессы: 27, 28, 29, 30 июня; поезд № 159/160 Киев — Трускавец будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 июля;

будет отправляться из Киева и Трускавца: 29, 30 июня, а также поезд № 168/167 Львов — Одесса будет отправляться из Львова и Одессы: 27, 29 июня, а также 4, 6, 11, 13, 18, 20 июля.

Какие вагоны войдут в состав поездов?

В составе назначенных поездов будут курсировать купейные вагоны, но с сидячими местами. То есть это удобные, просторные вагоны купейного типа с кондиционированием воздуха, однако в спальном формате они не используются. При выборе мест в купейных вагонах с сидячей схемой нечетные места расположены у окна, а парные – ближе к двери купе.

Билеты на поезда будут доступны уже в скором времени, их можно будет приобрести онлайн на сайте и в мобильном приложении "Укрзализныци", а также в кассах вокзалов.

Напомним, 10 июня "Укрзализныця" сообщила о назначении 18 пар дополнительных пассажирских поездов. Часть из них уже внесена в график, другие будут появляться постепенно.