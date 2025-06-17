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"Укрзализныця" запускает региональный экспресс Житомир – Киев: расписание движения

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"Укрзализныця" запускает региональный экспресс. / Укрзалізниця

С 27 июня "Укрзализныця запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую. До Житомира из столицы можно будет доехать за 2 с лишним часа. В поезде пассажиры получат ряд комфортных опций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Как отметили в "Укрзализныце", билет на экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Поезд будет останавливаться только в Фастове.

Электропоезд будет курсировать каждый день в будние дни:

с 27 июня №855 Киев – Житомир:

  • отправление с начального в 17:48;
  • отправление из Фастова в 18:30;
  • прибытие на окончательную в 19:58.

с 30 июня №856 Житомир – Киев (с учетом ремонтных работ на участке):

  • отправление с начальной в 06:18; ️
  • отправление из Фастова в 07:49;
  • прибытие на окончательную в 08:44.

с 1 августа №856 Житомир – Киев:

  • отправление с начальной в 06:18;
  • отправление из Фастова в 07:49;
  • ускорение и прибытие в 08:37.

Вместе с тем сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:

  • №7034 Житомир — Киев отправление в 07:48 и прибытие в 11:35;
  • №7037 Киев – Житомир отправление в 15:29 и прибытие в 18:53.

Пассажиры по прибытию в Фастов могут продолжить поездку по пригородным поездам в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.

Какие удобства для пассажиров?

На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с сидячими местами 3-го класса. Он имеет следующие удобства:  

  • инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
  • места для велосипедов;
  • пеленающие столики;
  • таблички шрифтом Брайля;
  • возможность зарядить ваши девайсы.

Продажа билетов стартует за 10 суток в приложении "Укрзализныци", на сайте компании и в кассах вокзалов.

Напомним, " Укрзализныця " назначает дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня, чтобы обеспечить комфортное сообщение между городами на выходных.

Автор:
Татьяна Ковальчук