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"Укрзализныця" запускает региональный экспресс Житомир – Киев: расписание движения
С 27 июня "Укрзализныця запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую. До Житомира из столицы можно будет доехать за 2 с лишним часа. В поезде пассажиры получат ряд комфортных опций.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
Как отметили в "Укрзализныце", билет на экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Поезд будет останавливаться только в Фастове.
Электропоезд будет курсировать каждый день в будние дни:
с 27 июня №855 Киев – Житомир:
- отправление с начального в 17:48;
- отправление из Фастова в 18:30;
- прибытие на окончательную в 19:58.
с 30 июня №856 Житомир – Киев (с учетом ремонтных работ на участке):
- отправление с начальной в 06:18; ️
- отправление из Фастова в 07:49;
- прибытие на окончательную в 08:44.
с 1 августа №856 Житомир – Киев:
- отправление с начальной в 06:18;
- отправление из Фастова в 07:49;
- ускорение и прибытие в 08:37.
Вместе с тем сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:
- №7034 Житомир — Киев отправление в 07:48 и прибытие в 11:35;
- №7037 Киев – Житомир отправление в 15:29 и прибытие в 18:53.
Пассажиры по прибытию в Фастов могут продолжить поездку по пригородным поездам в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.
Какие удобства для пассажиров?
На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с сидячими местами 3-го класса. Он имеет следующие удобства:
- инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
- места для велосипедов;
- пеленающие столики;
- таблички шрифтом Брайля;
- возможность зарядить ваши девайсы.
Продажа билетов стартует за 10 суток в приложении "Укрзализныци", на сайте компании и в кассах вокзалов.
Напомним, " Укрзализныця " назначает дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня, чтобы обеспечить комфортное сообщение между городами на выходных.