"Укрзализныця" запускает региональный экспресс Житомир – Киев: расписание движения

С 27 июня "Укрзализныця запускает региональный экспресс, который будет соединять Киевскую и Житомирскую. До Житомира из столицы можно будет доехать за 2 с лишним часа. В поезде пассажиры получат ряд комфортных опций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Как отметили в "Укрзализныце", билет на экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Поезд будет останавливаться только в Фастове.

Электропоезд будет курсировать каждый день в будние дни:

с 27 июня №855 Киев – Житомир:

отправление с начального в 17:48;

отправление из Фастова в 18:30;

прибытие на окончательную в 19:58.

с 30 июня №856 Житомир – Киев (с учетом ремонтных работ на участке):

отправление с начальной в 06:18; ️

отправление из Фастова в 07:49;

прибытие на окончательную в 08:44.

с 1 августа №856 Житомир – Киев:

отправление с начальной в 06:18;

отправление из Фастова в 07:49;

ускорение и прибытие в 08:37.

Вместе с тем сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:

№7034 Житомир — Киев отправление в 07:48 и прибытие в 11:35;

отправление в 07:48 и прибытие в 11:35; №7037 Киев – Житомир отправление в 15:29 и прибытие в 18:53.

Пассажиры по прибытию в Фастов могут продолжить поездку по пригородным поездам в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.

Какие удобства для пассажиров?

На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с сидячими местами 3-го класса. Он имеет следующие удобства:

инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;

места для велосипедов;

пеленающие столики;

таблички шрифтом Брайля;

возможность зарядить ваши девайсы.

Продажа билетов стартует за 10 суток в приложении "Укрзализныци", на сайте компании и в кассах вокзалов.

Напомним, " Укрзализныця " назначает дополнительный скорый поезд №292/291 Львов — Киев — Львов на 21 и 22 июня, чтобы обеспечить комфортное сообщение между городами на выходных.