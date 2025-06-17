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"Укрзалізниця" запускає регіональний експрес Житомир – Київ: розклад руху

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"Укрзалізниця" запускає регіональний експрес. / Укрзалізниця

З 27 червня "Укрзалізниця запускає регіональний експрес, який сполучатиме Київщину та Житомирщину. До Житомира зі столиці можна буде доїхати за 2 з лишком години. У потязі пасажири отримають ряд комфортних опцій. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Як зазначили в "Укрзалізниці", квиток на експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку. Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.

Електропоїзд курсуватиме щодня у будні дні:

з 27 червня №855 Київ - Житомир: 

  • відправлення з початкової о 17:48; 
  • відправлення з Фастова о 18:30; 
  • прибуття на кінцеву о 19:58.

з 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):

  • відправлення з початкової о 06:18; ️
  • відправлення з Фастова о 07:49; 
  • прибуття на кінцеву о 08:44. 

з 1 серпня №856 Житомир – Київ:

  • відправлення з початкової о 06:18; 
  • відправлення з Фастова о 07:49; 
  • прискорення та прибуття на кінцеву о 08:37.

Разом з тим, зараз також курсують щоденні приміські поїзди:

  • №7034 Житомир - Київ відправлення о 07:48 та прибуття об 11:35; 
  • №7037 Київ - Житомир відправлення о 15:29 та прибуття о 18:53.

Пасажири по прибуттю до Фастова можуть продовжити подорож приміськими поїздами у напрямку Білої Церкви та Миронівки, а у Києві здійснити пересадку на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля. 

Які зручності для пасажирів?

На маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд з місцями для сидіння 3-го класу. Він має наступні зручності:  

  • інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю; 
  • місця для велосипедів; 
  • сповивальні столики; 
  • таблички шрифтом Брайля; 
  • можливість зарядити ваші гаджети. 

Продаж квитків стартує за 10 діб в застосунку "Укрзалізниці", на сайті компанії та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкий поїзд №292/291 Львів — Київ — Львів на 21 та 22 червня, щоб забезпечити комфортне сполучення між містами на вихідних.

Автор:
Тетяна Ковальчук