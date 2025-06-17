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"Укрзалізниця" запускає регіональний експрес Житомир – Київ: розклад руху
З 27 червня "Укрзалізниця запускає регіональний експрес, який сполучатиме Київщину та Житомирщину. До Житомира зі столиці можна буде доїхати за 2 з лишком години. У потязі пасажири отримають ряд комфортних опцій.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.
Як зазначили в "Укрзалізниці", квиток на експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку. Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.
Електропоїзд курсуватиме щодня у будні дні:
з 27 червня №855 Київ - Житомир:
- відправлення з початкової о 17:48;
- відправлення з Фастова о 18:30;
- прибуття на кінцеву о 19:58.
з 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):
- відправлення з початкової о 06:18; ️
- відправлення з Фастова о 07:49;
- прибуття на кінцеву о 08:44.
з 1 серпня №856 Житомир – Київ:
- відправлення з початкової о 06:18;
- відправлення з Фастова о 07:49;
- прискорення та прибуття на кінцеву о 08:37.
Разом з тим, зараз також курсують щоденні приміські поїзди:
- №7034 Житомир - Київ відправлення о 07:48 та прибуття об 11:35;
- №7037 Київ - Житомир відправлення о 15:29 та прибуття о 18:53.
Пасажири по прибуттю до Фастова можуть продовжити подорож приміськими поїздами у напрямку Білої Церкви та Миронівки, а у Києві здійснити пересадку на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля.
Які зручності для пасажирів?
На маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд з місцями для сидіння 3-го класу. Він має наступні зручності:
- інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю;
- місця для велосипедів;
- сповивальні столики;
- таблички шрифтом Брайля;
- можливість зарядити ваші гаджети.
Продаж квитків стартує за 10 діб в застосунку "Укрзалізниці", на сайті компанії та в касах вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкий поїзд №292/291 Львів — Київ — Львів на 21 та 22 червня, щоб забезпечити комфортне сполучення між містами на вихідних.