"Укрзалізниця" покращує сполучення між Києвом та Львовом: деталі

АТ “Укрзалізниця” реагує на високий попит та призначає додаткові причіпні вагони на літній період у сполученні між Києвом та Львовом.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Зазначається, що у зв’язку з підвищеним попитом на напрямку Київ — Львів — Київ, УЗ призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів.

Поїзд №79/80 «Січеслав» Дніпро — Львів:

Відправлення з Києва — 06:08, прибуття до Львова — 13:01;

Зворотно зі Львова — 14:50, прибуття до Києва — 21:49.

Поїзд №749/750 Київ — Чоп:

Відправлення з Києва — 13:19, прибуття до Львова — 19:43;

Зі Львова — 10:19, прибуття до Києва — 16:41.

Повідомляється, що на маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря.

В УЗ уточнюють, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено.

При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату пасажирам слід звернути увагу, що непарні місця — біля вікна, парні — біля дверей купе.

Квитки вже у продажу: в застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Нагадаємо, із початком літа “Укрзалізниця” реагує на зростання попиту на залізничні подорожі та призначає 18 пар додаткових пасажирських поїздів. Частина з них уже внесена до графіка, інші з’являтимуться поступово.

Також для зручності пасажирів під час пікового періоду "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №284/283 сполученням Ужгород – Київ – Ужгород. Новий рейс дозволить збільшити кількість доступних місць для подорожей.