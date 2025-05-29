"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Ужгород – Київ на пікові дати

Для зручності пасажирів під час пікового періоду "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №284/283 сполученням Ужгород – Київ – Ужгород. Новий рейс дозволить збільшити кількість доступних місць для подорожей наприкінці травня та на початку червня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення УЗ.

З Ужгорода поїзд вирушатиме 30 травня та 1 червня о 23:14 і прибуватиме до Києва о 13:12 наступного дня.

У зворотному напрямку, з Києва до Ужгорода, поїзд відправиться 31 травня та 2 червня о 15:12 і прибуде до пункту призначення о 5:20.

Квитки на рейс вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на офіційному сайті компанії, а також у залізничних касах.

Окрім цього "Укрзалізниця" продовжує курсування сучасного дизель-поїзда ДПКр-3 за маршрутом Чернівці - Львів - Чернівці на червень 2025 року.