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"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Ужгород – Киев на пиковые даты
Для удобства пассажиров во время пикового периода "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №284/283 сообщением Ужгород – Киев – Ужгород. Новый рейс позволит увеличить количество доступных мест для путешествий в конце мая и начале июня.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение УЗ.
Из Ужгорода поезд будет отправляться 30 мая и 1 июня в 23:14 и прибывать в Киев в 13:12 на следующий день.
В обратном направлении из Киева в Ужгород поезд отправится 31 мая и 2 июня в 15:12 и прибудет в пункт назначения в 5:20.
Билеты на рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, на официальном сайте компании, а также в железнодорожных кассах.
Кроме этого "Укрзализныця" продолжает курсирование современного дизель-поезда ДПКр-3 по маршруту Черновцы – Львов – Черновцы на июнь 2025 года.